Aan een zijden draadje

Leven in Limbo is een vierdelige serie van regisseur Martijn Heijne over het leven van ongedocumenteerden in Nederland. Zij bouwen hier wel een bestaan op, maar mogen hier eigenlijk niet zijn.

De laatste tijd gaat het heel veel over vluchtelingen. We zitten immers in een crisis. Alleen kijken we niet meteen verder. Er wordt naar tijdelijke oplossingen gezocht. Waar kunnen deze mensen heen? Wie kan hulp bieden? Minder wordt gevraagd: hoe gaan we verder? Niet iedereen krijgt een verblijfsvergunning. Dan mogen deze mensen niet in Nederland blijven, maar vaak ze kunnen ook niet terug naar het land waar ze vandaan komen, om welke reden dan ook. In de vierdelige serie Leven in Limbo nemen een aantal van de ongeveer 50.000 ongedocumenteerden in Nederland de kijker mee in hun realiteit.

Een van hen is Ishmail (foto). Hij komt uit Sierra Leone. In 2012 is hij aangekomen in Nederland. Sindsdien woont hij in Rotterdam. Katendrecht, om pre..

