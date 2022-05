Kapotte liften op stations problematisch voor mensen met een lichamelijke beperking

De liften op stations van de NS zijn bij een defect op dit moment langer kapot dan gebruikelijk. Het duurt door problemen met de levering van materialen vaak weken en soms zelfs enkele maanden voordat een lift weer kan worden gerepareerd. Deze vertraging in de levering van materialen zorgt voor grote problemen voor mensen met een lichamelijke beperking.

Larissa de Groot zit in een rolstoel en deelde een aantal weken geleden een filmpje op sociale media. Larissa liet in dit filmpje zien hoe zij twee maanden lang elke dag van de trap ging op het station van Uitgeest, waar de lift defect is. Op het filmpje is te zien dat Larissa zittend de trap af gaat en haar rolstoel voor haar de trap af duwt. Niet de meest makkelijke en efficiënte m..

