Gospel is vorm én inhoud

Met Amazing Grace probeert de EO zich te onderscheiden binnen het aanbod aan muzikale televisie. Toch klinkt er kritiek. De EO zou zich juist te veel conformeren aan het aanbod van niet (zo uitgesproken) christelijke concullega-omroepen. In de praktijk komt het muziekprogramma neer op een combinatie van conformeren en onderscheiden. Daar is niet alleen niets mis mee, dat is zelfs nodig.