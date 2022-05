De massamoord in Texas leidt tot veel ontroering op social media

Het filmpje van de persconferentie van basketbalcoach Steve Kerr wordt veel gedeeld. De gebruikelijke plichtplegingen voorafgaand aan de basketbalwedstrijd gaan helemaal anders. Geen voorbeschouwing op de wedstrijd. 'Ik ga het niet hebben over basketbal. In de afgelopen zes uur is er niets veranderd in ons team. Elke basketbalvraag doet er nu niet toe', zo begint de coach zichtbaar geëmotioneerd zijn persco. 'Er zijn kinderen en een juf vermoord, nog geen 400 mijl hiervandaan', zegt hij met een weggeslikte snik. 'De afgelopen tien dagen zijn er oudere zwarte mensen doodgeschoten in een supermarkt in Buffalo. En Aziatische kerkgangers zijn doodgeschoten in Californië. En nu hebben we kinderen die op school zijn vermoord.'

Gefrustreer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .