Donderdag op televisie: In het Midden-Oosten gaat de strijd door

In de documentaire Sabaya volgt filmmaker Hogir Hirori een team dat in het Syrische kamp Al-Hol Jezidische vrouwen redt, die ontvoerd waren door ISIS als seksslaven, die zij Sabaya noemden.

Bij het Jezidi-opvangcentrum in het noordoosten van Syrië loopt vrijwilliger Mahmud rond. Zijn telefoon verlaat zijn hand haast niet. Het ene moment krijgt hij appjes binnen met foto’s, het andere moment belt hij weer iemand. Zijn vrouw, moeder en zoontje bewegen om hem heen. Er komt een trouwfeest aan. Maar Mahmud is druk, tot grote onvrede van zijn vrouw. ‘We hebben je al drie dagen niet gezien. Buurman Ahmed is altijd thuis. En Elias is ook altijd thuis. Jij moet altijd zo nodig weg.’

Niet lang na dit kleine familiedrama speelt zich op het scherm een ware actiefilm af. Mahmud, Ziyad en twee andere teamleden begeleiden in het holst van de nacht een Jezidische vrouw vanuit haar tent naar hun auto. Het duurt niet lang voordat zij achtervo..

