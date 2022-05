Vanavond op televisie: Renate Rubinstein was altijd een buitenstaander

Woensdag én donderdag een portret in twee delen van schrijfster Renate Rubinstein (1929–1990). De prominente schrijfster en opiniemaker bleef tot enkele weken voor haar dood columns tikken voor Vrij Nederland, onder de pennaam Tamar. Net zoals het portret twee delen heeft, is Rubinstein een vrouw met twee kanten.

Renate Rubinstein zag zichzelf ook als een vrouw met dubbelheden. Ze vluchtte tijdens de Jodenvervolging van de nazi’s van Berlijn naar Amsterdam en voelde zich in haar leven altijd een buitenstaander, verscheurd door het verlies van familie in de concentratiekampen. Ondanks haar kritiek op de collaboratie is ze ook verrukt over en verlangend naar de Nederlandse gastvrijheid. Als voorbeeld geeft de docu de dubbele situatie dat Rubinstein bij de komst van prins Claus nog een boete kreeg voor graffiti (‘Claus, raus!’), terwijl de latere koningin Beatrix juist haar vraagt om het boek te schrijven voor de achttiende verjaardag van destijds kroonprins Willem-Alexander.

Filmmaker David de Jongh maakt de inconsequenties en paradoxen van de schri..

