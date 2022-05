Artiesten eerlijk over muziekindustrie: ‘Wat TikTok met de industrie heeft gedaan is verontrustend’

‘Ik heb een liedje dat ik graag zo snel mogelijk wil uitbrengen, maar mijn platenlabel laat dat niet toe, vertelt zangeres Halsey in een video op TikTok. In de video praat Halsey niet, maar vertelt ze haar verhaal via tekst. ‘Ik zit al acht jaar in deze industrie en heb meer dan 165 miljoen platen verkocht’, vervolgt de artiest. ‘Nu zegt mijn platenlabel dat ik het liedje niet kan uitbrengen zonder dat ze een nep viral moment op TikTok kunnen creëren. Alles is marketing en ze doen dit met praktisch elke artiest deze dagen. Ik wil gewoon muziek uitbrengen en ik verdien beter. Ik ben moe.’

TikTok is een essentieel platform geworden voor de muziekindustrie, omdat de meest succesvolle muziek eerst viral is gegaan in de app.

De video van Halsey gaat op TikTok ironisch genoeg ook viral. Binnen een dag hebben meer dan acht miljoen mensen haar verhaal bekeken. In de reacties zijn sommigen daarom een beetje sceptisch over de authenticiteit: ‘Dit is de viral marketing video’, schrijft iemand. ‘Plottwist, dit is de viral TikTok die ze hebben gepland’, schrijft een ander. Halsey verdedigt zichzelf in de reacties door te stellen dat ze wenste dat het zo makkelijk was en dat het platenlabel zes video’s wilde.

Omdat men sceptisch blijft, laat Halsey in een volgende video een audiofragment horen van het gesprek met h..

