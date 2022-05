Tour de Tietema maakt mooie video over laatste worden in wielerwedstrijd Roubaix

Tietema was ooit een belofte in het profwielrennen, maar nam na een val en huidklachten afscheid van die carrière.

‘Hij rijdt nog steeds. Voor de bezemwagen maar buiten de tijd.’ Youtubers Josse Wester en Devin van der Wiel staan in het velodrome waar de gevreesde wielerwedstrijd Parijs-Roubaix moet finishen. Bijna alle renners zijn al gefinisht of uitgevallen. Eentje is nog onderweg en dat is Bas Tietema, hun collega-youtuber, de man naar wie het kanaal Tour de Tietema vernoemd is. En die iedereen verbaasde door ineens op te duiken in het professionele wielerpeloton.

Tietema was ooit een belofte in het profwielrennen, maar nam na een val en huidklachten afscheid van die carrière. Zijn liefde voor wielrennen goot hij met Wester en Van der Wiel in enthousiaste, spontane en indrukwekkend goed gemaakte YouTube-video’s achter de schermen van het wielrenne..

