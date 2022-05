Vanavond op tv: Als je moet vluchten uit een fatale relatie

Liefde overwint alles, zeggen ze weleens. Maar wat als je van iemand houdt die zo ziek is dat die liefde omslaat in psychische mishandeling, fysiek geweld en zelfs moord? In Fatale liefde gaat Olcay Gulsen in gesprek met slachtoffers van partnergeweld, betrokkenen en experts.

Shanti was 26 toen zij haar vriend leerde kennen. Hij was ontzettend lief voor haar, schreef gedichten, bracht haar ontbijt op bed, stuurde haar constant lieve berichtjes en stelde haar al snel aan zijn moeder voor. Ze was onder de indruk – deze jongen wilde voor haar gaan. Na drie maanden woonden ze samen en na zes maanden was ze in verwachting.

Dat ze in die zes maanden al een paar keer een andere kant van hem had gezien, praatte ze goed voor zichzelf. De ene keer had hij veel gedronken, de andere keer had hij uitvoerig zijn excuses aangeboden. Als hij zo goed wist dat hij fout zat, zou het wel goedkomen. Toch?

Maar naarmate de zwangerschap vordert, wordt ze steeds banger voor hem. En als hun zoon eenmaal geboren is, durft Shanti hem nie..

