Vraagtekens bij Europa

Tegenlicht biedt een speurtocht naar ontwikkelingen die de nabije toekomst zullen bepalen. Als het gaat om Europa, zijn velen bang dat de EU niet genoeg kans krijgt om een vuist te maken, vele anderen juist dat de EU te veel bepaalt. Wat moeten we willen: meer of minder Europa?

De vaders van de Europese eenwording waren katholiek: De Gasperi, Schuman en Adenauer. Ze hadden daarbij het grote teken uit de Apocalyps voor ogen: de Vrouw aan de hemel met om haar hoofd een krans van twaalf sterren. De Europese vlag herinnert daar nog aan met het mariale blauw en de twaalf sterren die de eerste landen van de EU representeren. De intentie van deze vaders was ongetwijfeld nobel. Toch zien we dat Europa niet alleen bij veel christenen vraagtekens oproept, zeker als we de Franse president Emmanuel Macron horen pleiten om abortus tot Europees grondrecht te verklaren. Ook onder mensen die zich niet als christenen afficheren groeit de kritiek op Europa. Sommige partijen willen dat Nederland het voorbeeld van het Verenigd Kon..

