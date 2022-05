Erika Thompson laat met haar TikTok-pagina zien hoe belangrijk bijen zijn

Erika Thompson uit Texas heeft op haar TikTokaccount bijna 11 miljoen volgers. Ze leert haar volgers elke dag nieuwe dingen over honingbijen en laat zien wat ze voor werk doet.

In een video zit Erika op haar knieën in het gras bij een bijenzwerm. In de verte vraagt een kinderstem wat ze aan het doen is. Erika legt kort uit waar ze mee bezig is. Het kind vertelt dat hij probeert bijen te helpen en wil voorkomen om op bijen te stappen als hij ze op straat ziet liggen bijvoorbeeld. Ook vertelt hij hoe belangrijk bijen zijn, voor de natuur, voor bloemen, voor eten, en uiteindelijk ook voor mensen.

Het kind vertelt dat zijn klasgenoten vaak bang zijn voor bijen en wespen, maar dat bijen helemaal niks doen als je ze gewoon met rust l..

