Het grote verband zoeken in nieuw programma Matthijs van Nieuwkerk

Welke kleur heeft de onderste baan van de Oekraïense vlag? Wat is, zo wordt wel beweerd, het meest veelzijdige stukje vlees? Onder welke naam brengt Google een lijn van smarthome-producten uit? Wie jammert veelvuldig dat het niet eerlijk is ‘dat zij groot zijn en hij klein is’? Als u de antwoorden weet, mag u vervolgens het verband gaan zoeken tussen die vier uitkomsten. Als dat lukt, dan is ‘the connection’ gevonden.

Sinds Matthijs van Nieuwkerk in 2020 na vijftien jaar afscheid nam van het uiterst succesvolle De Wereld Draait Door, lijkt het of hij op tv-gebied vooral nog maakt waar hij zin in heeft. In meerdere programma’s, zoals Chansons en Matthijs Gaat Door, kan hij uitpakken waar het zijn liefde voor muziek betreft.

Vanaf vandaag mag hij zich ontpoppen als quizmaster. The Connection is duidelijk gemaakt voor mensen met een lenige geest. Niet alleen gaan de vragen alle kanten op – geschiedenis, popcultuur, sport, film en automerken, het zit er allemaal in – ook blijkt telkens weer dat een antwoord in zichzelf nog geen antwoord is. Steeds worden meerdere antwoorden samengepakt en wordt de deelnemers gevraagd het verband tussen die v..

