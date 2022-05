Diederik Ebbinge speelt in nieuwe serie een stuntelende man

In Jos krijgt de uitdrukking ‘te goed zijn voor deze wereld’ een gezicht. Hoe pijnlijk ook, de lach is nooit ver weg.

Jos Meulemans. Een man die assertief is als hij beter een pas op de plaats kan maken. En ook een man die dingen lijdzaam ondergaat als hij beter met de vuist op tafel kan slaan. Dat vat wel ongeveer samen wat er gebeurt in de nieuwe AVROTROS-serie Jos.

Meulemans is gescheiden, maar ondanks dat er een nieuwbouwhuis op hem te wachten staat, woont hij liever bij vriend en collega Bert. Dat is de cynische tegenhanger, met venijn en de nodige vuilbekkerij, gespeeld door Pierre Bokma. Het ‘bierhol’ van Bert is stoffig en donker en rommelig en daar strijkt Jos in zijn witte ondergoed en op leren pantoffels ’s ochtends zijn overhemd. Ondertussen draait hij een gekopieerd cd’tje uit zo’n bewaarmap waar er wel honderd in passen.

Deze thu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .