Twee Eschers in Kunst en Kitsch

Hilversum

Meer dan 1,4 miljoen mensen hebben woensdagavond gezien hoe er in het programma Tussen Kunst en Kitsch twee werken van M.C. Escher op 100.000 euro werden getaxeerd. Het is een van de grootste vondsten ooit van het programma, dat gepresenteerd wordt door Frits Sissing. Eerder dit jaar werd een gebedenboek uit 1488 ook al op een ton getaxeerd. Het record staat nog altijd op 250.000 euro, dat werd in 2011 gekoppeld aan een schilderij van Joost van Geel. De uitzending van Tussen Kunst en Kitsch was woensdag bovendien het best bekeken programma van de dag.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .