Vader op vingers getikt

‘Ik was tijdens mijn vakantie in SeaWorld in Orlando, Florida, en dit is wat ik daar zag’, zo schrijft ene Ernest op TikTok. Het miljoenen keren bekeken filmpje laat de drukte zien in het attractiepark bij een van de aquariums. Een mimespeler laat een gezinnetje stoppen. Moeder heeft een baby op de arm en een rugzak op de rug. De man slentert lekker mee. Maar dat moet anders, zo moet de artiest hebben gesproken, en hij neemt de rugzak van de vrouw af en geeft hem aan de man, terwijl hij dramatisch duidelijk maakt dat dit toch echt niet zo kan. Je hoort het publiek lachend en instemmend reageren op de actie. Het slechts 24 seconden durende filmpje eindigt onder groot applaus waarbij de vader de rugzak draagt en moeder en kind lachend meel..

