Lhbti’er en moslim zijn

Haroon Ali is homo, en islamitisch opgevoed. Toen hij ruim vijftien jaar geleden uit de kast kwam, zei hij de islam vaarwel. Voor hem ging zijn geaardheid niet samen met zijn geloof. Maar hoe is dat nu? Kun je lhbti’er zijn én moslim?

Nederland is zo tolerant, zeggen we vaak. Maar ook hier krijgen homo’s, lesbiennes en transgenders te maken met geweld. Soms van autochtone Nederlanders, maar vaak ook van jongeren met een islamitische achtergrond. Want de islam en homoseksualiteit is in veel gevallen niet zo’n goede combinatie.

Het is lastig hier een gesprek over te voeren omdat niemand wil stigmatiseren en discrimineren, en er dus het liefst omheen praat dat het vaak gaat om Marokkaanse jongeren (blijkt uit onderzoek, vertelt een socioloog) - vandaar de titel van deze documentaire: Het M-woord.

Haroon Ali gaat hier in deze film het gesprek over aan. Met Marokkaanse jongeren zelf, maar ook met slachtoffers van anti-lhbti-geweld. Hoe kijken zij naar homoseksualiteit?..

