Vanavond op televisie: Tijd om mét vluchtelingen te praten, niet over

Presentator Özcan Akyol ontvangt in de vijfdelige special De Gevluchte Gast vluchtelingen in de kappersstoel. In de derde aflevering doet de Oekraïense Nadiia Perestrit haar verhaal.

De Oekraïense vluchteling Nadiia Perestrit vertelt in de kappersstoel over de bossen rond Irpin, waar zij tot eind februari nog dagelijks rondliep. Haar mondhoeken krullen omhoog, en ze lijkt het even terug te zien. ‘Mijn huis stond bijna in het bos. Ik leefde heel rustig. Ik had niet veel nodig. Alles was goed.’ Haar glimlach maakt echter plaats voor tranen als zij vertelt over hoe de Russische invasie van Oekraïne haar leven van de ene op de andere dag drastisch veranderde. En niet voor de eerste keer. Zij was in 2014 al vanuit de Donbas naar Irpin, een voorstad van Kyiv, gevlucht.

De Gevluchte Gast is een vijfdelige speciale serie van het programma De Geknipte Gast, eveneens gepresenteerd door Özcan Akyol. In d..

