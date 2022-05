Songfestival blijft trending, juist dankzij de voorspelde winnaar

Oekraïne won het Eurovisie Songfestival, een uitslag die al werd voorspeld. Dat kwam vooral door de stemmers thuis in Europese woonkamers. Hun punten waren een steunbetuiging aan het land dat in oorlog is met het Rusland van president Poetin. Dat compenseerde voor de vierde plaats bij de vakjury. Geen verrassing dus. Toch is twee volle dagen na ‘we have a winner!’ #Eurovision nog steeds trending op Twitter.

Een gezicht dat veel langskomt op foto’s en video’s is van Oleh Psiuk (28), bandlid van de winnende band Kalush Orchestra. Hij was degene die de trofee in ontvangst nam tijdens de finale, een glazen microfoon. In een niet-glazen microfoon bedankte hij het thuispubliek in het Engels: ‘Heel erg bedankt. Deze overwinning is voor elke Oekr..

