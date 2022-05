Stress voor eindexamens

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: de eindexamens voor de middelbare school zijn afgelopen week van start gegaan. Vanwege de eerdere coronamaatregelen, waaronder schoolsluiting, vinden de examens ook dit jaar weer in aangepaste vorm plaats. Examenkandidaten mogen ook dit schooljaar weer een extra herkansing doen en de examens spreiden over twee tijdvakken.

Op sociale media laten jongeren weten dat ze zenuwachtig zijn voor de examens, delen ze onderling tips om elkaar voor te bereiden, worden er tips gegeven tegen stress en wordt er gereflecteerd op de moeilijkheid van de examens die ze al achter de rug hebben.

Het eindexamen Nederlands was bijvoorbeeld een examen dat door veel leerlingen werd afgedaan als moeilijk. ‘Het Nederlands examen was veel te lang. Veel vragen waarbij je de hele tekst opnieuw moest lezen. Ik heb nog nooit zo erg tijd tekort gehad’, klinkt het op Twitter. Op TikTok gaan filmpjes rond over het woord ‘vergoelijken’ dat voorkwam in het examen Nederlands. Blijkbaar wisten veel leerlingen niet wat dit woord betekende. Gelukkig mocht er op het Nederlands examen gebrui..

