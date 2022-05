Vanavond op tv: Roze verbroedering in het stadion

Ondanks het tolerante imago van Nederland, klinkt op menige plek ‘homo’ nog steeds als scheldwoord. Geweld tegen lhbtiq+’ers ligt vaker op de loer dan ons lief is. Een van de plekken waar homohaat nog prominent rondwaart, is het voetbalveld of -stadion. ‘Homo’s’ krijgen het te verduren in spreekkoren en scheldpartijen. Staat sport niet voor verbroedering? Hoe kan dit anders?