Toeslagenmoeder zoekt dochter: ‘Het verlies van haar is nooit te vergoeden’

‘Er zijn 1675 kinderen weggehaald bij hun ouders… Waarom is Rutte nog niet weggestuurd? Waarom zit die man er nog? Is rechts Nederland zo blind voor de drama’s in het toeslagenschandaal?’, schrijft Paul op Twitter. Zijn woede en verontwaardiging worden door velen gedeeld. Nu woensdag uit het onderzoek van het CBS is gebleken dat er 1675 kinderen uit huis zijn geplaatst van ouders die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire, laait de boosheid weer op. Naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat donderdag over de kwestie, laat Twitter van zich horen.

Sommige berichten rondom het schandaal trekken extra de aandacht op sociale media, waaronder het verhaal van Agnes Plaatje (46). Op een dag kreeg ze een brief van de Belastingdienst waari..

