Vanavond op televisie: Downton met dieren?

‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’, lijkt de legitimatie van een stroom aan remakes. Veel remakes getuigen echter van een gebrek aan inspiratie en zijn dus veeleer slecht gestolen. Geldt dat ook voor de remake van All Creatures Great and Small?

All creatures great and small

Nadat er een einde was gekomen aan de serie Downton Abbey, verbaast het niet dat men naarstig op zoek ging naar een opvolger voor dit wereldwijde succes. Welk verhaal speelt zich nog meer af in de jaren dertig en veertig? Het liefst zonder detective in de hoofdrol, gezien de Britse vijver daarmee reeds goed is gevuld. Het antwoord ligt voor het oprapen. Onder het pseudoniem James Herriot schreef Alf Wight (1916-1995) zijn memoires onder de titel All Creatures Great and Small. Na zijn studie dierengeneeskunde v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .