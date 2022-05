Bijzondere ontmoeting

De betekenis van online gamen wordt nogal eens onderschat. Er zijn veel gamers die bevriend zijn met andere gamers en voor sommigen zijn deze vriendschappen van levensbelang. Het is een medicijn tegen eenzaamheid en helpt verbonden te blijven met anderen.

Op TikTok gaat een heerlijk verhaal viraal. Ene Luna deelt een video waarin ze wel een heel bijzondere verrassing heeft gefikst voor haar vriend die deze periode niet helemaal lekker in zijn vel zit. Haar vriend is een gamer en heeft al tien jaar een echte game-vriend. De game-maatjes hebben elkaar echter nog nooit in het echt ontmoet. Of het nu samen op missie was in games als Call of Duty: Modern Warfare 2 en Black Ops. Of dat ze gezellig zaten te keuvelen via Facetime. Ze schrij..

