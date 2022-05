De grote held van Rusland

En die thriller krijgt hij, want er is al een poging geweest Navalny een kopje kleiner te maken. Wat er precies is gebeurd en wie dat heeft gedaan - dat is de grote vraag die in deze film centraal staat. Vanaf het moment dat de Russische oppositieleider zich kandidaat stelt voor het presidentschap, is het haast niet meer de vraag of maar wanneer er een poging komt hem onschadelijk te maken. Dat wordt augustus 2020. Het vliegtuig waar hij in zit moet een noodlanding maken en Navalny wordt doodziek naar het ziekenhuis overgebracht.

Dat is het begin van een lange weg naar herstel en een lange zoektocht naar de waarheid. Uiteindelijk krijgt Navalny’s vrouw het voor elkaar dat hij naar Duitsland mag worden vervoerd, waar hij medische hulp krij..

