2,2 miljoen kijkers zien S10 finale halen

Hilversum

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn heeft dinsdagavond in Nederland ruim 2,2 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Zangeres S10 sleepte een plek voor de finale op zaterdag in de wacht met haar lied ‘De Diepte’. Haar optreden werd gezien door 3 miljoen Nederlanders en was daarmee het ‘piekmoment’ in de uitzending.

Het Eurovisie Songfestival was dinsdagavond het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. De voorbeschouwing trok 1,3 miljoen kijkers en was daarmee goed voor een derde plek in de kijkcijferlijst.

