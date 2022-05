Verwarring over Vandaag Inside op tv

Het is onduidelijk of het programma Vandaag Inside maandag wel of niet terugkeert op televisie. Johan Derksen liet woensdag via het AD weten dat de mannen na een pauze van twee weken weer op televisie zouden terugkeren. Het programma stopte na discussie over de bekentenis van Derksen op tv dat hij een halve eeuw terug een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd zou hebben. Talpa wilde op dat moment niet bevestigen dat VI helemaal stopt. En ook de socialemediakanalen van het programma bleven in de lucht. De berichtgeving over de terugkeer van VI op SBS is echter ‘voorbarig’, stelt Talpa. ‘Zodra er meer nieuws te melden is, komen we hier op terug.’