Vanavond op televisie: In het spoor van Springsteen

Guus Meewis is groot fan van Springsteen en hij neemt zijn vriend Frank Lammers mee om samen meer te weten te komen over een van de grootste artiesten die de Verenigde Staten hebben voortgebracht. Glory Days volgt hun roadtrip vol beelden van voorbijtrekkende landschappen en allerlei ontmoetingen met Amerikanen die hun meer kunnen vertellen over The Boss. Voor Meeuwis is de trip een voorbereiding op twee shows die hij in oktober 2022 gaat geven in New York. De mannen gaan op zoek naar de ziel van Springsteens nummers, zoals ‘My Hometown’, ‘Born To Run’, ‘Land Of Hope And Dreams’ en ‘Born In The USA’. Waar gaat het echt over? En hoe zijn ze ontstaan? En hoe zag de samenleving eruit toen ze werden geschreven?

De reis, met de biografie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .