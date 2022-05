Nieuwe Nederlandse streamingdienst: Fluister

Wereldwijd, maar ook in Nederland, is de populariteit van podcasts explosief toegenomen. Daarmee worden ook de commerciële belangen groter. Zo proberen Nederlandse bedrijven een alternatief te bieden voor de grote Amerikaanse reuzen.

Amersfoort

‘Niet de Googles, Apples en Amazons van deze wereld, maar ons eigen Nederlandse platform.’ Met een sneer richting de grote buitenlandse bedrijven werd dinsdag de nieuwe audiostreamingdienst Fluister aangekondigd. Een groep Nederlandse uitgevers, boekhandels en het mediabedrijf DPG gaan op dit platform, dat begin juni gelanceerd wordt, naast luisterboeken en e-books ook podcasts uitgeven.

Een concurrent op Nederlandse bodem is de Deense podcastaanbieder Podimo die in maart het Nederlandse Dag en Nacht Media overnam: een van de grootste podcastproducenten van Nederland. De Denen – al in 21 landen actief – hanteren een abonnementsdienst. En dat betekent dat bepaalde Nederlandse podcasts die eerder gratis waren vanaf nu alleen te be..

