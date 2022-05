Onze waterworsteling

Ons land is in een eeuwige strijd verwikkeld met water. Wereldwijd staat niet alleen onze koning, maar heel Nederland bekend als ‘watermanager’. Zo is de wapenspreuk van Zeeland, ‘Ik worstel en kom boven’ voor ons hele volk toepasbaar. Maar hoezeer worstelen we nog? Daarover gaat de documentaire Onze eeuwige strijd tegen het water.

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat toenmalig koningin Beatrix de Maeslantkering opende. Als je de waterkering bij Harlingen uit 2010 even niet meerekent, geldt 10 mei 2022 als kwarteeuwjubileum van de voltooide Deltawerken. Dit ambitieuze en financieel schier onbegrensde reddingsplan om Nederland voor de komende eeuwen te beveiligen tegen stormen en overstromingen groeide uit tot een internationaal voorbeeld in technologische innovatie. Door schade en schande zelfs met oog voor de natuur, doordat de Oosterscheldekering zilt water en getijden verzekert.

In Onze eeuwige strijd tegen het water van Ronald Sistermans laat presentator Pieter Jan Hagens zich rondleiden over de machtige Deltawerken. Hij staat oog in oog met de go..

