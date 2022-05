Vanavond op televisie: Gezond leven in volksbuurt

Inwoners van een volkswijk ervaren meer stress, roken meer, bewegen minder en eten ongezonder dan mensen in andere wijken, zo blijkt uit onderzoek. In het programma Beter! volgt presentatrice Antoinette Hertsenberg vier bewoners van de Deventer volkswijk Voorstad, die onder leiding van een huisarts en een leefstijlcoach gezonder gaan proberen te leven.

Hoe moeilijk is het om je leefstijl aan te pakken, gezondere keuzes te maken en meer te gaan bewegen? Erg moeilijk, zo blijkt uit deze derde uitzending van de in totaal zes afleveringen. Alle vier de deelnemers zijn op weg met een eigen plan, maar de eerste hobbels dienen zich ongenadig hard aan. Sevda heeft diabetes en ervaart veel stress door de zorg voor haar dochter, die een hartafwijking heeft. Met moeite zet ze zich ’s ochtends aan een ontbijt, iets wat ze eerder altijd oversloeg. Maar dat zijn dan ook zo ongeveer de enige beelden die we zien van de 41-jarige moeder. In de rest van de uitzending probeert leefstijlcoach Meriel Hendriks meerdere keren contact met haar te leggen, maar zonder resultaat.

Jolanda is 52 en maakt zich..

