Een publiek echtelijk drama zorgt voor nogal wat opschudding

De rechtszaak tussen acteur Johnny Depp en actrice Amber Heard zorgt voor nogal wat opschudding op socialemediakanalen. Het drama tussen de twee is al langere tijd bezig. Het bekende koppel ging in 2017 na een huwelijk van iets meer dan een jaar uit elkaar. Johnny Depp verloor door beschuldigingen van huiselijk geweld een aantal grote rollen, in onder andere Fantastic Beasts en Pirates of the Caribbean. Depp klaagde Heard aan voor smaad, waarop Heard Depp weer aanklaagde voor smaad. Ondertussen beschuldigen ze elkaar van mishandeling, huiselijk geweld en agressie. Doordat de zaak zo publiek wordt afgehandeld en live te volgen is via YouTubekanalen, krijgt de zaak veel online aandacht en zorgt het voor nogal wat spraakmakende momenten.

