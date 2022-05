Wie is zangeres S10?

Het vergde nationale en internationale aanpassingen, maar het Eurovisie Songfestival leeft weer in Nederland. In de docu Dit is S10 maken we kennis met zangeres en liedjesschrijfster Stien den Hollander, die zelf het grote avontuur opzocht.

Ondanks het succes van Nederland sinds de jaren vijftig, leek het er twee decennia geleden op dat we nooit meer een kans zouden maken in het jaarlijkse muziekfestijn. Tot in 2013 de hoop terugkeerde. De internationale instelling van een vakjury naast televoting en het afschaffen van het Nationale Songfestival maakte dat ook gevestigde artiesten als Anouk trek kregen in het opgraven van de strijdbijl. Nederland eindigde weer op representatieve plekken met de overwinning van Duncan Laurence in 2019 als voorlopige hoogtepunt.

Maakt S10 dit jaar een kans? Volgens de selectiecommissie, in de docu vertegenwoordigd door Cornald Maas en het dj-duo Coen & Sander, is S10 een echte winnaar. Haar lied ‘De Diepte’ en met name het refrein dat ze sc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .