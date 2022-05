Vinger wijzen in duurzame productie

Onderzoeksprogramma Pointer (kro-ncrv) houdt zich al enige tijd bezig met het dossier ‘boer & beleid’. Dat gaat met name over de eisen die aan boeren worden gesteld wat betreft duurzaamheid, wat ze vaak niet kunnen doorberekenen aan consumenten. Zou de overheid meer moeten doen om duurzame boeren een inkomen te garanderen?

Teun van de Keuken (die bekend staat om zijn kritische uitspraak ‘Maar ... is dat wel zo?’) neemt als uitgangspunt de duizenden pagina’s aan rapporten van de overheid met plannen om de Nederlandse landbouw dier- en milieuvriendelijker te maken. Teun gaat op bezoek bij Annechien, een boerin die daarmee aan de slag is gegaan. Ze laat zien dat ze varkens houdt op twee manieren, het verschil tussen twee sterren beter leven en één ster beter leven. Ook verbouwt ze veel voer voor de dieren zelf en heeft ze een biogascentrale en zonnepanelen. Ze hoopt door die investeringen een betere prijs te krijgen.

Dat Teun vervolgens bij een supermarkt mensen vraagt of ze beter leven-vlees in hun tas hebben zitten, komt een beetje makkelijk over. Na fragmen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .