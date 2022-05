Laat bedankje voor docent

Bertus Meijer heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt. Op Twitter deelt hij een berichtje dat hij via LinkedIn kreeg van een oud-leerling die dertig jaar geleden bij hem in de klas zat. ‘Je zal mij inmiddels niet meer kennen, maar jij hebt een enorme indruk bij mij achtergelaten. Je was mijn meester in groep 3, ergens in 1992/1993’, zo schrijft de leerling. Hij haalt een heel specifieke herinnering op. ‘Los van je leuke lessen en vriendelijkheid, staat mij vooral 1 moment bij. Ik had een ongelukje gehad en bleef uit schaamte op m’n stoel zitten. Jij zag dit en riep me bij je op de gang zonder dat iemand het doorhad. Daar moest ik heel hard huilen. Maar je gaf aan dat je die week zelf ook een ongelukje had gehad en dat je ook met een nat..

