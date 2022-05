Na alle films en programma’s over de oorlog volgt op Bevrijdingsdag een bevrijdende docu over de gevolgen van de geallieerde ontzetting. Zuid-Limburg bleek vanaf september 1944 het eerste succes voor de – deels ook zwarte – Amerikanen. Met gevolgen voor Limburg en Amerika zelf.

Hoewel Amerika zwarte burgers nog niet als gelijkwaardig erkende, mochten ze in het leger wel hun leven voor hun natie wagen. Op het eerste gezicht een onbegrijpelijke discrepantie. Toch zagen zwarte militairen dit strijden voor hun recht om te vechten als een uitgelezen mogelijkheid om hun waarde te bewijzen. Waar ze als een halve Amerikaan de oorlog ingingen, daar werden ze als hele Amerikaan omarmd door de bevrijde Limburgers. Het verbaast niet dat een deel van de achtduizend in Nederland verwekte ‘bevrijdingskinderen’ een zwarte vader heeft. Na in Europa gelijkwaardigheid te hebben geproefd, keerden deze soldaten terug naar hun eigen gesegregeerde samenleving. Maar de strijdlust was gewekt: uit de onvrede groeide een steeds sterkere ..

