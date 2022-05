Dit stel uit Oekraïne besluit in ziekenhuis te trouwen na heftige gebeurtenis

In de ziekenhuizen van Oekraïne is veel leed te vinden, maar er zijn ook mooie momenten. Een ziekenhuis uit de stad Lviv deelt een video op Facebook van een pasgetrouwd stel. Daarin is te zien hoe het echtpaar rondjes danst in een ziekenhuiskamer. Bruidegom Victor moet zijn bruid Oksana dragen, want zij heeft eind maart haar benen verloren. De bruid is een 23-jarige verpleegster uit Lysytsjansk.

Op 27 maart liepen Oksana en Victor naar huis. Oksana liep voorop toen ze merkte dat er iets mis was. Het ziekenhuis schrijft dat Oksana zich omdraaide om haar geliefde te waarschuwen waarna er een mijn ontplofte. Victor had helemaal niets, maar Oksana verloor haar beide benen en vier vingers.

Oksana is van ziekenhuis naar ziekenhuis ge..

