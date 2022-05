Het verhaal van overleven

Er zijn steeds minder mensen die uit de eerste hand kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Het is de missie van de 99-jarige Selma van de Perre-Velleman om dat verhaal levend te houden. Met presentator Philip Freriks reist ze in Selma’s oorlog langs plekken uit haar herinnering.

´De eerste keer dat ik hier kwam, heb ik de hele week niet geslapen en ik kon ook bijna niet praten, mijn keel zat dicht. Ik huilde veel´, vertelt Van de Perre als ze voor de poort van Kamp Ravensbrück staat. Het kamp kreeg de bijnaam ‘De vrouwenhel’, omdat er hoofdzakelijk vrouwen waren ondergebracht. Toch gaat ze er bijna jaarlijks naartoe. ´Ik vind het nog niet heel plezierig, hoor. Ik doe het, omdat ik vind dat het nodig is dat de jongelui hiervan verteld wordt.’

Ze groeit op in een joods gezin. Tot haar twintigste leidt ze een onbezorgd leven in Amsterdam. ‘Duitsland was ver weg, we hadden niet het idee dat het gevaarlijk voor ons was.’ Van de Perre weet onder de oproep voor een werkkamp uit te komen, maar haar vader belandt via West..

