‘Is er een dokter aan boord?’ Deze artsen schoten echt te hulp in een vliegtuig

Morgan Kensinger is recent afgestudeerd voor haar geneeskundestudie aan de Washington University School of Medicine in St. Louis, Missouri. Onlangs reisde ze met een vliegtuig naar Londen. Onderweg kwam de vraag die velen van ons alleen uit films kennen: ‘Is er een dokter aan boord?’ De stem van de piloot klonk door de cabine. Er was een medisch noodgeval. ‘Spoiler alert: ik was het. Ik was de dokter,’ schreef Kensinger op Twitter (@MorgK_40).

Ze deelde die bijzondere gebeurtenis met zo’n 700 volgers en kreeg tot haar eigen verbazing vervolgens tienduizend likes. Kensinger benadrukte dat ze net was afgestudeerd als dokter, maar geen licentie had. Ze had haar hulp aangeboden voor wat het waard was. Het vliegtuigpersoneel reageerde adequaat..

