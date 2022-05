Laatste strip Anton Dingeman in Trouw

Met een laatste aflevering is zaterdag een eind gekomen aan de dagelijkse strip Anton Dingeman in dagblad Trouw. Tekenaar Pieter Geenen (67) gaat met pensioen.

Amsterdam

De wat brave en relativerende ambtenaar Dingeman, die zich vaak bediende van de uitroep ‘Deksels!’, maakte op 2 april 2001 zijn entree in Trouw. Vanaf 2009 was hij dagelijks te zien. Hij verbeeldde de gewone burger die ‘zes dagen per week werd overvallen door het leven’, aldus columnist Stevo Akkerman in de krant.

In de laatste Dingeman steekt zijn bedenker de draak met zijn pensionering en zegt hij niet bang te zijn voor het ‘zwarte gat’. Eerder deze week zei Geenen in een interview met Trouw dat hij van plan is te gaan ‘wandelen, studeren, lezen en een beetje schrijven’.

Op het Twitteraccount van Anton Dingeman spreken veel mensen hun waardering uit voor de strip. Ze zeggen het jammer te vinden dat Geenen ermee stopt.

