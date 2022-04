Vrolijk naar het podium

De veelzijdige Claudia de Breij schreef een boek over prinses Amalia. Ondanks de vele onderwerpen die met de kroonprinses de revue passeerden, gingen de meeste reacties over haar vermeende overgewicht. Een teken aan de wand dat in Nederland het beoordelen op uiterlijkheden nog steeds geen verleden tijd is. Op een speciale manier gaat Claudia de Breij verder over het thema uiterlijk in haar nieuwe show ‘Hier ben ik!’