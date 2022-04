Terugblikken op Koningsdag

‘Wat in het vat zat, is gegroeid’, zei koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan Maastricht op Koningsdag. Na twee coronajaren kon de verjaardag van de koning eindelijk weer groots gevierd worden. Hoe wordt erop teruggekeken?

Thomas Schlijper heeft een mooie Koningsdag gehad. Maar het feest van woensdag had een minder fijne uitkomst voor de donderdag. Hij brengt op Twitter de keerzijde van zo’n groot ‘straatfeest’ als Koningsdag onder de aandacht. Hij plaatst een filmpje waarop hij met collega’s bezig is al het straatvuil op te ruimen. ‘Het valt nog niet mee om die bende die in de Amsterdamse straten is achtergelaten op te ruimen. Het veegwagentje verslikt zich herhaaldelijk in grote stukken afval.’ Het filmpje toont dat het inderda..

