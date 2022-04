De Chinese sociale ladder

Ondanks dat China de grootste exporteur ter wereld is, is het inkopen per capita nog onder het wereldwijde gemiddelde. Maar de export groeit, en daarmee de werkgelegenheid. Wat gebeurt er als de middenklasse ineens groeit? Wat gebeurt er als er meer werk is, meer mensen gaan werken, en die meer geld hebben? In Ascension brengt filmmaker Jessica Kingdon de realiteit van werken en consumeren in China in beeld. En dat doet ze op een creatieve manier. Als het ware klimt de documentaire de sociale ladder op. We beginnen bij de werkzoekenden. Hoe vinden zij werk? Wat voor eisen stellen werkgevers? Via de werkenden komen we uiteindelijk bij de consumptieklasse uit. Grote feestjes, overvolle zwembaden en aquaria waarin mensen de zeester..

