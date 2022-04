Afschuw op sociale media na verhaal over verkrachting van Johan Derksen

Johan Derksen vertelde in Vandaag Inside dat hij op zijn 22e een vrouw met een kaars verkrachtte. In de uitzending leidde het tot een lachend publiek. Online wordt er met grote verbijstering over gesproken.

Ook op Koningsdag 2022 wordt er op allerlei manieren verslag gedaan van vrolijke activiteiten in het land, de laatste koopjes op de kleedjesmarkt en het vergapen aan de vrolijkheid. De hashtag #walgelijk is de hele dag al trending, maar die gaat niet over een wc-potten gooiende koning of prins van Oranje.

Het gaat over een andere en zeer pijnlijke kwestie. Dat presentator Johnny de Mol aangeeft dat hij een stap terug doet om zich te richten op de verdediging na beschuldigingen van seksueel wangedrag, wordt besproken aan de meningentafel van Vandaag Inside op Veronica. Hier vertelt presentator Johan Derksen dat hij op zijn 22e een vrouw met een kaars verkrachtte.

Het leidt in de uitzending zelf tot een lachend publiek en allerha..

