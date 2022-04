Kakofonie in de kop

De film Being John Malkovich (1999) kruipt letterlijk in het hoofd van een creatieveling. Zo excentriek wordt het niet in Being Ad Visser. Toch doen Hugas en Wijlaars hun best te visualiseren wat er omgaat in een creatief brein van iemand die al 57 jaar op allerlei cultuuruitingen trakteert die niet binnen één discipline te vangen blijken? Het werk van Visser komt tot ons via televisie, theater, boekenwinkel en museum en het liefste in een combinatie daarvan. Hij heeft er zelf ook rust voor nodig om alles in z..

