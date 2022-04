Viral: Wat betekent de overname van Twitter voor de vrijheid van meningsuiting?

Het is onrustig op Twitter. Dat heeft uiteraard te maken met de overname door zakenman Elon Musk. De één is dolblij, omdat diegene Musk ziet als iemand die alle problemen met het platform kan oplossen. Anderen maken zich grote zorgen voor komende veranderingen. Veel van de zorgen en lof centreren zich rond het feit dat Musk zich focust op het idee van vrijheid van meningsuiting. ‘Welkom terug vrije meningsuiting’, schrijft Anthony Stabourlos.

‘Lang leve het vrije woord!’, schrijft rapper Kafka. Anderen zijn vooral angstig voor de terugkeer van misinformatie, haatdragende berichten en Donald Trump op Twitter. Musk hoopt in de toekomst alle stemmen op Twitter te laten horen. In een tweet die hij publiceerde na het accepteren van zijn bod, schrijft hij: ‘Ik hoop dat zelfs mijn grootste critici op Twitter blijven, want dat is wat vrijheid van meningsuiting betekent’. Verder wil Musk nieuwe functies introduceren, het algoritme publiekelijk maken, robotaccounts verwijderen en alle mensen authenticeren. ‘Twitter heeft en enorme potentie’, stelt Musk. ‘Ik zie er naar uit om met het bedrijf en de gemeenschap aan gebruikers te werken om die te ontgrendelen.’

Amerikaanse senator Elizabet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .