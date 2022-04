Sneeuwschuivende jongens beroemd door deurcamera: ‘We worden rijk!’

Half april lag er sneeuw in het Canadese Winnipeg. Twee jongens van basisschoolleeftijd wilden wat bijverdienen met sneeuwschuiven: opritten van buren vrijmaken, in ruil voor een leuke vergoeding. Bij een bepaald huis moesten ze het trappetje naar de voordeur nog oplopen, toen ze de slimme deurbel met camera al zagen hangen. De resulterende video gaat nu de wereld over - vooral te danken aan alles dat de microfoon van de deurbel kon opvangen.

De jongens zijn net niet herkenbaar in de video, maar de kwaliteit is goed genoeg om te onderscheiden wat er gebeurt. De twee jongens arriveren met handschoenen aan en mutsen op. Ze schelen ongeveer een kop in lengte. ‘Ze hebben een camera, ik vind deze niet leuk,’ constateert de kleinere van de twee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .