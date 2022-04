Sporten als teken van moed

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: de Invictus Games trekken na twee jaar stilte weer publiek in Den Haag. Op sociale media worden foto’s en video’s van het sportevenement voor militairen met fysiek of mentaal letsel gedeeld.

Canada en het Verenigd Koninkrijk in actie tijdens het rolstoel basketbal op de zesde dag van de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun krijgswerk.

Van 16 tot 22 april vond de vijfde editie van de Invictus Games plaats op het Zuiderpark in Den Haag. De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement dat wordt georganiseerd voor militairen en veteranen met psychisch of lichamelijk letsel. De eerste editie van het evenement werd georganiseerd in 2014. Het evenement zou eigenlijk in 2020 al in Den Haag plaatsvinden, maar het werd twee jaar uitgesteld door de coronapandemie.

Premier Mark Rutte was aanwezig bij de opening van de Invictus Games. ‘De verhalen van de atleten die meedoen aan de Invictus Games zijn verhalen van veerkracht. Van standvastigheid in tijden van tegenspoed, van kwetsbaarheid en kracht. Ze bewijzen dat, welke uitdagingen ook worden opgeworpen, onze ziel o..

