Logisch en onnavolgbaar

In 2Doc: JC leren we meer over de mens Johan Cruijff, de voetballer die in maart 2016 overleed. Het is een psychologisch portret, zo stelt de VPRO. Het is de makers goed gelukt.

‘De beste voetballer worden zonder wereld is eigenlijk onmogelijk’, aldus Cruijff al aan het begin van de documentaire. Da’s logisch, denk je als je de beelden ziet. Warempel: logisch is een van de woorden die in het vaste repertoire van de balkunstenaar voorkwamen, als trainer en als speler. De filosofie van Cruijff was vaak zowel logisch als onnavolgbaar. Het komt allemaal samen in deze documentaire, gemaakt door regisseur David Kleijwegt, editor Thomas Vroege en researcher Steven van der Gaag. Ze hebben met 2Doc: JC een geordend kunstwerkje gemaakt.

De makers hebben gepoogd Cruijff neer te zetten als mens, maar waar Cruijff was, was ook (bijna) altijd voetbal. En dus komen er ook genoeg fraaie acties en oude voetbalbeeld..

