Fransman in Britse serie

De Franse Julien Baptiste maakt in 2014 voor het eerst zijn opwachting in de serie The Missing. In seizoen 1 is hij nog gewoon in zijn vaderland Frankrijk, maar in seizoen 2 volgt een zaak in Duitsland. In 2019 krijgt Baptiste zijn eigen, naar zichzelf genoemde serie. Daarvan speelde seizoen 1 zich af in de onderwereld van onze eigen hoofdstad. Vanavond begint het tweede seizoen in Hongarije. De acteur die de inspecteur neerzet, is al net zo internationaal als Baptiste zelf. Tchéky Karyo is geboren in Istanbul, opgegroeid in Frankrijk en had een Shakespeareaanse toneelcarrière in het Nationale Theater van Straatsburg. Naast dat hij vloeiend Turks, Grieks, Frans en Engels spreekt, houdt hij zich ook prima staande in het Spaans en Italiaans.

B..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .