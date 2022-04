Kuddedieren met dure merkschoenen

Nuchtere levenswijsheid. Dat is wat In Freudesnaam biedt. Toegespitst op jongeren in de tienerleeftijd, verpakt in een humoristisch jasje.

De intro van het programma getuigt hier al van. Als de leraar vraagt: wie weet wat een plafond is?, gaan alle vingers de lucht in. Richting, ja inderdaad, u begrijpt de grap. Elke aflevering staat een vraag centraal. Denk aan diepe vragen als ‘hoe word ik gelukkig?’ en ‘is de mens goed of slecht?’. Het kan ook luchtiger: ‘hoe verdien ik snel geld voor het schoolfeest?’ of de vraag die in de aflevering van vanavond – tevens laatste in de serie van acht – aan de orde komt: ‘waarom wil ik dure schoenen?’ Want hoe komt het nu toch dat je in de winkel voorkeur hebt voor ‘patta’s’ van 350 euro, terwijl het paar van een tientje veel beter binnen je budget past? Tim, de schoenenkoper in kwestie, snapt er maar weinig van. Hij ondergaat tegelijker..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .